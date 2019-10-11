Вашингтон подтвердил имя нового посла в России

Белый дом официально подтвердил назначение бывшего исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана послом США в России. Москва уже согласилась на аккредитацию Салливана.

Бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве 3 октября. Российские коллеги назвали дипломата профессионалом. Впрочем, добавили в Москве, в нынешних условиях он не смог реализовать весь потенциал двусторонних отношений.

СМИ узнали имя нового посла США в России Подробнее

Сейчас дипломатическую миссию США в Москве временно возглавляет недавно прибывший в Россию заместитель посла США Барт Горман. Ранее в российском МИД заявили, что уже знают, кто в итоге приедет в Москву в качестве главы американского посольства. Замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков обмолвился, что замена посла США произойдет быстро и легко, потому что «это хорошо нам известный сотрудник нынешней администрации» Штатов.

Салливан уже сталкивался с российскими вопросами в своей карьере. Так, он резко высказывался по поводу возвращения Крыма в Россию. Кроме того, в июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.