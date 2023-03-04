Мир 04 марта 2023, 02:44 Вашингтон обвинили в ошибочной политике в 90-х годах по отношению к России Экономист Сакс: политика США в 90-х привела к множеству ошибок в отношениях с РФ РИА «Новости»

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Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ошибочная политика США в 90-х годах привела ко многим негативным последствиям в современном мире. В частности, украинский конфликт отражает напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой, которые складывались десятилетиями, привело слова профессора издание New Yorker.

Сакс считает, что Соединенные Штаты могли бы внести свой вклад в предотвращение проблем, которые возникли сейчас, но они упустили эту возможность. Виной всему — видение американских лидеров собственного положения на мировой арене после 1991 года.

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«Они были уверены в однополярности мира и в том, что США могут делать практически все, что вздумается, включая размещение военных баз где угодно и когда угодно, заключение и расторжение договоров по собственному желанию без каких-либо серьезных последствий», — обрисовал ситуацию эксперт.

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Одной из ключевых ошибок Вашингтона стало расширение НАТО на восток. При этом многие американские политики посчитали такой шаг фатальной ошибкой. К таким же относятся бомбардировка Сербии, попытка ввести в Альянс Грузию и Украину, а также влияние на государственный переворот на Украине в 2014 году.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что США продолжают использовать политические причины для своих собственных экономических выгод. Об этом свидетельствует решение Минфина ввести санкционные ограничения против компаний из России, Белоруссии и Китая.