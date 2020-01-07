Вашингтон назвал «ошибкой» письмо о выводе войск из Ирака

«Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать», — произнес генерал Марк Милли.

Он добавил, что формулировки в письме откровенно неудачные.

«Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит», — сделал акцент военный.

Ранее СМИ опубликовали письмо командующего силами Соединенных Штатов в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили. В нем сказано о том, что американские войска начали «уходить» из Ирака, так как этого потребовали местные власти.

Через некоторое время глава Пентагона Марк Эспер опроверг эту информацию и не подтвердил подлинность письма, о котором говорилось выше. Он заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака.

Если Багдад будет требовать вывода войск США, то президент Дональд Трамп введет против Ирака санкции. Глава Белого дома также пригрозил многомиллиардными расходами. Требования о том, чтобы американские солдаты покинули Ирак, прозвучали в парламенте и правительстве этой страны после спецоперации, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.