Вашингтон нарастил инвестиции в военное производство для продолжения помощи Украине | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Вашингтон нарастил инвестиции в военное производство для продолжения помощи Украине Глава Пентагона Остин: инвестиции в военное производство выросли по запросам Киева Официальный сайт

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Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство, чтобы продолжить транши Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе, сообщил ТАСС.

«Мы увеличили инвестиции в военно-промышленную базу, чтобы ответить на оборонные запросы Киева», — сказал глава Пентагона.

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По его словам, данная мера поможет соблюсти и собственные оборонные запросы США.

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Остин отметил, что США и их союзники по ЕС и НАТО настроены оказывать Украине после недавних ударов еще большую поддержку.

Шеф Пентагона напомнил, что общий объем военной помощи США Киеву с момента начала российской спецоперации достиг 16,8 миллиарда долларов.

США уже пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам. Глава Пентагона обратил внимание, что в ходе общения с министром обороны Алексеем Резниковым он сделал вывод, что ВСУ используют уже предоставленное им оружие достаточно эффективно.

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