Вашингтон накажет страны, которые не забрали своих граждан из США

На страны, которые препятствуют, либо затягивают возвращение своих граждан из США в условиях пандемии коронавируса будут наложены визовые санкции. Соответствующий меморандум подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома. Сведения об иностранных гражданах, которых правительства их стран не торопятся возвращать домой, будут собраны министерством внутренней безопасности США. Затем эти данные будут переданы госсекретарю США, который в семидневный срок примет решение о санкционировании подобных стран.

Как стало известно ТАСС, действие закона рассчитано до 31 декабря 2020 года, но может быть продлено.

В документе подчеркивается, что оставшиеся в США иностранные граждане в условиях пандемии увеличивают риски для американцев.

В аэропорту южнокорейского Сеула уже десять дней живут российские туристы, которые из-за коронавирусной пандемии не могут покинуть страну. В аэропорту Инчхон находятся около 50 человек, которые лишились возможности вернуться на родину из-за отмены рейса авиакомпании «Аврора».