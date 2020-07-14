Вашингтон может смягчить запрет на визы для иностранных студентов — СМИ
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что новые правила жестко раскритиковали университеты, сами иностранные студенты, действующие в сфере высоких технологий компании и власти штатов. Одни из них предположили, что служба может внести изменения до того, как закон вступит в силу.
Власти 17 штатов и федерального округа Колумбия уже подали в бостонский суд иск с целью блокировки и последующей отмены решения Службы иммиграционного контроля. Гарвардский институт и Массачусетский университет обратились в суд с просьбой временно заблокировать эту меру. Свое экспертное мнение приложат к иску специалисты Принстонского университета.
Служба иммиграционного и таможенного контроля предложила депортировать из страны и не выдавать визы иностранным студентам, которые взяли полный онлайн-курс обучения в течение всего осеннего семестра.
Всего в США обучается около миллиона иностранных студентов.