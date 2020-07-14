Администрация президента США Дональда Трампа может изменить решение, принятое Службой иммиграционного и таможенного контроля о запрете на выдачу виз для иностранных студентов, обучающих онлайн.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что новые правила жестко раскритиковали университеты, сами иностранные студенты, действующие в сфере высоких технологий компании и власти штатов. Одни из них предположили, что служба может внести изменения до того, как закон вступит в силу.

Власти 17 штатов и федерального округа Колумбия уже подали в бостонский суд иск с целью блокировки и последующей отмены решения Службы иммиграционного контроля. Гарвардский институт и Массачусетский университет обратились в суд с просьбой временно заблокировать эту меру. Свое экспертное мнение приложат к иску специалисты Принстонского университета.

Служба иммиграционного и таможенного контроля предложила депортировать из страны и не выдавать визы иностранным студентам, которые взяли полный онлайн-курс обучения в течение всего осеннего семестра.

Всего в США обучается около миллиона иностранных студентов.