«Ваше обращение основано на какой-то придуманной реальности». Российская чемпионка ответила Шварценеггеру

Шварценеггер получил ответное видеообращение. В нем чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова напомнила о личной встрече и письмах из Донбасса.

Наумова записала ответ Шваценеггеру, который ранее опубликовал обращение к российскому народу. Она подчеркнула, что актер был примером как для нее лично, так и для детей Донбасса. Их восхищал карьерный и личный рост Шварценеггера.



Наумова отметила, что она передавала Шварценеггеру письма детей Донбасса во время личной встречи в 2015 году. По ее словам, дети писали ему о жизни в условиях войны и просили о помощи. Наумова заявила, что актер не ознакомился с письмами перед записью своего обращения.



Также она предложила Шварценеггеру лично узнать реальную обстановку в Донбассе, проведя аналогию с фильмом «Терминатор». «Арнольд, я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону „Скайнета“. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками <…>. Ваше обращение основано на какой-то придуманной реальности», — сказала она.



Шваценеггер опубликовал свое обращение к российскому народу 17 марта. В нем он призвал президента РФ Владимира Путина остановить спецоперацию. По его словам, в ситуации на Украине виноваты российские власти.



