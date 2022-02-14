«Ваша обязанность быть с нами». Зеленский призвал чиновников вернуться на Украину за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуться обратно всех выехавших из страны чиновников. Он ответил, что государством нужно не только управлять, но и защищать его.

В своем обращении к нации Зеленский заявил о необходимости вернуться в страну всем государственным служащим и народным депутатам всех уровней.

«Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом», — сказал президент.

Он призвал чиновников вернуться на Украину в течение ближайших суток. Он также попросил их встать плечом к плечу с украинской армией, дипломатией и народом.

Также в своем обращении Зеленский высказался о публикациях американских СМИ о начале «великой войны» 16 февраля. Он подчеркнул, что украинцев уже неоднократно пугали военным вторжением, называя различные даты. Пока, напомнил президент, сведения ни разу не подтвердились. Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, подписав указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества».