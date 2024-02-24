Мир 24 февраля 2024, 11:28 «Вас тошнит?» Беглый иноагент Смольянинов спел в кафе за 500 евро и еду Shot: иноагент Смольянинов получил 500 евро за выступление в рижском кафе Photoagency Interpress/Global Look Press

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Актера-иноагента Артура Смольянинова* заметили в небольшом кафе в Риге. Артист провел трехчасовой концерт, за который получил 500 евро и еду. Кадры с творческого вечера опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации издания, выступление звезды фильма «Девятая рота» прошло 21 февраля в кафе Elpa на улице Бруниниеку. Послушать актера пришли несколько десятков человек, для которых Смольянинов* спел 17 песен.

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Во время концерта иноагент рассказывал о «тяжелой жизни» в России и о том, что ему пришлось все начинать с нуля. Один из зрителей заявил Смольянинову*, что когда он поет, лучше не есть.

«Я про „попить“. В смысле, вас тошнит?» — обратился к залу артист.

За свое выступление он получил 500 евро, а также поужинал на 83 евро вместе со своими друзьями, указали авторы статьи.

Смольянинов* выступает на концертных площадках вместе с пианистом и называет этот дуэт «камерным-камерным» составом группы cheLovek. Telegram-канал Russian Fox отмечал, что песни актера звучали в кафе «под грохот посуды».

* Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.