24 февраля 2024, 11:28
«Вас тошнит?» Беглый иноагент Смольянинов спел в кафе за 500 евро и еду
Shot: иноагент Смольянинов получил 500 евро за выступление в рижском кафе
Актера-иноагента Артура Смольянинова* заметили в небольшом кафе в Риге. Артист провел трехчасовой концерт, за который получил 500 евро и еду. Кадры с творческого вечера опубликовал Telegram-канал Shot.
По информации издания, выступление звезды фильма «Девятая рота» прошло 21 февраля в кафе Elpa на улице Бруниниеку. Послушать актера пришли несколько десятков человек, для которых Смольянинов* спел 17 песен.
Реклама
Во время концерта иноагент рассказывал о «тяжелой жизни» в России и о том, что ему пришлось все начинать с нуля. Один из зрителей заявил Смольянинову*, что когда он поет, лучше не есть.
«Я про „попить“. В смысле, вас тошнит?» — обратился к залу артист.
За свое выступление он получил 500 евро, а также поужинал на 83 евро вместе со своими друзьями, указали авторы статьи.
Смольянинов* выступает на концертных площадках вместе с пианистом и называет этот дуэт «камерным-камерным» составом группы cheLovek. Telegram-канал Russian Fox отмечал, что песни актера звучали в кафе «под грохот посуды».
* Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.
Латвия
Концерты
Актеры
Иноагенты
Реклама
Реклама