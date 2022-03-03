«Вас так же бросят!» Военный ВСУ призвал украинцев сложить оружие

Боец Национальной гвардии Украины призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие, потому что командование их бросит. Видео с его обращением опубликовала Народная милиция Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

По словам военного, его бригаду вывели на позицию практически ни с чем. При попытке бойцов связаться с командованием им ничего не ответили.

«Сложите оружие, а то вас так же бросят, как и нас», — подчеркнул военный. Он добавил, что такой шаг позволит избежать дальнейших жертв.

Народная милиция Луганской и Донецкой народных республик продвигается через линию соприкосновения для освобождения населенных пунктов от украинских военных. После продолжительных боев бойцы ДНР взяли под контроль город Волноваха. В данный момент в населенном пункте продолжается зачистка от оставшихся украинских военных.