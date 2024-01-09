Мир 09 января 2024, 07:23 «Вас нужно щемить». Украинские беженцы набросились на соотечественника-уклониста в Румынии «РВ: » украинские беженцы набросились на бежавшего в Румынию уклониста Unsplash

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Украинские беженцы набросились с претензиями на соотечественника, бежавшего в Румынию от мобилизации. Видео с нецензурными ругательствами опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Парень рассказал в Сети, что в мороз переплыл реку Тису, шел два километра в мокрой одежде и наконец оказался в Румынии. Украинцам не понравилось, что он «слишком бурно» выражал радость по поводу своего побега.

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«Вас нужно щемить, но мы не можем, потому что тут закон, мы свое лицо не будем портить в Европе», — недовольно говорит кто-то за кадром мужским голосом по-украински.

Подвергшись нападкам, молодой человек утратил свой пыл и сбежал.

Ранее другой уклонист, сбежавший из страны за 36 часов и переплывший Днепр, заявил, что с Украины ему поступали угрозы убийством.

Менее сложный и более креативный способ избежать мобилизации — надеть маску пожилого человека. Такие товары начали продавать в украинских онлайн-магазинах.