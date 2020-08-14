Лукашенко собрал заседание по протестам, которые уже несколько дней проходят в Белоруссии. По его мнению, все, что происходит в стране, регулируется из-за рубежа.

Президент призвал белорусов «не высовываться на улицы». По его словам, зарубежные страны используют «вас и ваших детей как пушечное мясо». По мнению Лукашенко, он не должен «сидеть и ждать, пока Минск вверх перевернут». Глава республики призвал остановиться, подумать и остыть.

«И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — подчеркнул Лукашенко. По его мнению, против страны «началась агрессия».

Также президент Белоруссии прокомментировал действия силовиков: «Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан — прим. ред.), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ».

Лукашенко отметил, что у силовиков «должен быть определенный тормоз»: «Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента в минувшее воскресенье. В пятницу, 14 августа, ЦИК страны огласил результаты: 80% жителей отдали свои голоса за Александра Лукашенко.

Сейчас к Дому правительства в Минске пришли несколько тысяч человек. Омоновцы опустили щиты перед демонстрантами, а те в свою очередь сели на газон напротив здания, демонстрируя мирный протест. Девушки держат в руках цветы.