Мир 26 января 2024, 16:01 «Варварские преступления». Россия осудила страны, сделавшие атаку на Ил-76 возможной Захарова: атака на Ил-76 произошла благодаря поддержке Украины из-за рубежа Пресс-служба Следственного комитета

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Страны, финансировавшие Украину, также причастны к атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области. Россия решительно осуждает государства, которые поставляли оружие ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее выступление транслировал YouTube-канал министерства.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными», — сказала представитель дипведомства.

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Захарова подчеркнула, что Украина не смогла бы совершать террористические акты без финансовой, материальной и политической поддержки из-за рубежа. Своими злодеяниями киевский режим пытается подогреть общественный интерес к украинскому кризису, уточнила дипломат.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Лайнер разбился в поле, экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не допустить падения в селе. На борту судна были украинские военнопленные, которых доставляли для обмена. Украина сорвала согласованную с Россией операцию.

Ранее Совбез ООН провел заседание по сбитому Ил-76. Россия обвинила в ударе по военному самолету руководство Украины и боевиков ВСУ. Однако Запад не сказал ни слова осуждения, Кремль остался недоволен реакцией стран на трагедию. Черные ящики военно-транспортного самолета доставили на экспертизу в лабораторию специализированного НИИ.