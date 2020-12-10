Варшавская полиция предотвратила взрыв у комиссариата
В польской столице местные правоохранители поймали 23-летнего мужчину, который планировал устроить взрыв у городского комиссариата. Об этом сообщил ТАСС.
Представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак рассказал, что молодой человек привлек внимание стражей правопорядка после того, как припарковал свое авто у здания комиссариата и просигналил. Затем он попытался устроить взрыв.
«Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — цитирует Марчака «Газета.ru».