Варшавская полиция предотвратила взрыв у комиссариата

Представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак рассказал, что молодой человек привлек внимание стражей правопорядка после того, как припарковал свое авто у здания комиссариата и просигналил. Затем он попытался устроить взрыв.

«Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — цитирует Марчака «Газета.ru».