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    10 декабря 2020, 21:42

    Варшавская полиция предотвратила взрыв у комиссариата

    Артур Блянихов

    В польской столице местные правоохранители поймали 23-летнего мужчину, который планировал устроить взрыв у городского комиссариата. Об этом сообщил ТАСС.

    Представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак рассказал, что молодой человек привлек внимание стражей правопорядка после того, как припарковал свое авто у здания комиссариата и просигналил. Затем он попытался устроить взрыв.

    «Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — цитирует Марчака «Газета.ru».