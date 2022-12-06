Мир 06 декабря 2022, 00:00 Варшава раскритиковала слова Макрона о гарантиях безопасности для России Правительство Польши: слова Макрона о гарантиях безопасности для России очень рискованы Pxhere

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Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер иронично прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. По словам Мюллера, такие заявления являются очень рискованными, написало РИА «Новости».

Ранее французский лидер заявил, что после восстановления мира на Украине будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.

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«Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять президента России Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали», — сообщил журналистам Мюллер.

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Польша ранее выражала опасения по поводу того, что некоторые страны Западной Европы попытаются вернуться к предыдущей политике в адрес России. По словам польского пресс-секретаря, даже после выхода российских войск с территорий Украины речи о возвращении к ситуации, как ранее, не будет.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не стремилась к уничтожению России. Кроме того, он отметил, что между двумя государствами существуют культурные и исторические связи.