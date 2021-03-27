У двух судов, причастных к строительству «Северного потока — 2», Польша отберет флаг страны. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.

«Эти два суда в последнее время активизировали свою работу над проектом „Северный поток — 2“. С пятницы эти два суда не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право их задержать для проведения проверок», — передало Польское агентство печати его слова.

Речь идет о судах Krebs geo и Krebs. Витковский подчеркнул, что ведомство не интересует, что возят эти суда и чем занимаются, пока это не угрожает экономическим интересам страны.

По его словам, морской транспорт принадлежат немецкому судовладельцу. Они ходят под польским флагом, потому что фирма зарегистрирована в Польше. В результате министерство приняло решение вывести их из-под польского флага.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в 2021 году. Сейчас основная масса работ уже выполнена — готово более 90%. По словам председателя российского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Виктора Зубкова, все контракты юридически заключены и с Украиной, и с другими компаниями.