Варшава отметила вызывающие моменты со стороны Москвы
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обозначил некоторые моменты со стороны России, которые вызывают в Варшаве недовольство. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Премьер-министр заверил, что в Польше не сильных антироссийских настроений, однако есть некоторые вещи, которые Варшаве не нравятся. В частности, имеется в виду проект газопровода «Северный поток — 2». По мнению Моравецкого, он опасен для региона.