Варшава не будет отмечать 75 лет освобождения от фашистов

17 января советские войска освободили польскую столицу в ходе наступательной операции. Однако эту дату в Польше не отмечают. Так будет и в этом году. Однако в пресс-службе не исключили, что «частные лица» могут организовать пару мероприятий в центре города.

При этом в Москве в честь освобождения Варшавы планируют дать салют.