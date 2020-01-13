Варшава не будет отмечать 75 лет освобождения от фашистов
Польша не планирует праздновать 75-ю годовщину освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Варшавы.
17 января советские войска освободили польскую столицу в ходе наступательной операции. Однако эту дату в Польше не отмечают. Так будет и в этом году. Однако в пресс-службе не исключили, что «частные лица» могут организовать пару мероприятий в центре города.
При этом в Москве в честь освобождения Варшавы планируют дать салют.