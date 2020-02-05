Варшава купила американские F-35 без оружия

По словам военного обозревателя Збигнева Лентовича, контракт предусматривает обучение польских летчиков, поставку, эксплуатацию и техническую поддержку восьми тренажеров. Отмечается, что вооружение Варшаве придется закупать отдельно.

«Русская планета» обратила внимание на версию экспертов, что боеприпасы к F-35 все-таки будут поставляться. Однако это будет происходить тайно из-за того, что их стоимость гораздо выше, чем у самих истребителей.