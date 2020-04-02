Варшава будет анализировать целесообразность закупки истребителей F-35

«Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким, сколько он будет продолжаться», — признался министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

По данным издания, Варшава подписала с Вашингтоном соглашение на поставку 32 бомбардировщиков пятого поколения F-35. Общая сумма контракта превысила четыре с половиной миллиарда долларов.