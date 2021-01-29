Варежки как у Берни Сандерса продадут на аукционе за тысячи долларов

Американская учительница Джен Эллис, связавшая варежки для сенатора Берни Сандерса, выставила еще три пары изделия на благотворительном аукционе. Все деньги она отдаст на благотворительность.

За одну пару варежек уже готовы заплатить около семи тысяч долларов (более 530 тысяч рублей). Об этом сообщил телеканал CNN.

Деньги от этой пары Эллис переведет организации Outright Vermont, которая поддерживает ЛГБТ-движение в штате.

«Я услышала ваши просьбы и рада сообщить, что я делаю еще несколько варежек для продажи на аукционе, средства с которого пойдут на благотворительность», — написала она в Twitter.

Вторая пара продается на интернет-аукционе eBay, за которую предлагают до двух тысяч долларов (152 тысячи рублей). Деньги она решила отдать организации по защите бездомных собак в Вермонте Passion 4 Paws Vermont.

Все собранные доллары за еще одну пару она планирует отдать в фонд колледжа, где учится ее дочь.

Американка вяжет рукавицы из пряжи от старых свитеров и флиса, созданного из переработанных пластиковых бутылок.

Сенатор Берни Сандерс стал мемом из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США. Он был одет в повседневную одежду и не соответствовал формальному дресс-коду. Он был одет в парку для сноубордистов и в варежках, которые подарила ему Эллис.