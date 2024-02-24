Мир 24 февраля 2024, 00:11 Вандалы залили красной краской аллею памяти погибшим в ВОВ в Харькове СК: неизвестные облили краской аллею памяти погибшим в ВОВ в Харькове РИА «Новости»

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Вандалы облили красной краской аллею памяти погибшим в Великой Отечественной войне в Харькове. СК России даст правовую оценку факту осквернения мемориала, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской», — рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что СК установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил отношение россиян и украинцев к памятникам, посвященным деятелям культуры. В России не сносят монументы и почитают украинских писателей и других деятелей искусства, отметил он.