Мир 27 марта 2023, 17:33 Вандалы в четвертый раз изуродовали памятник советским воинам в Молдавии Молдавский общественник Петрович сообщил о нападении вандалов на памятник советским воинам "ВКонтакте"

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Неизвестные вандалы разбили памятные плиты в молдавском селе Кошница, установленные в честь советских солдат, которые в 1941 году держали оборону при наступлении фашистских войск. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал руководитель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

На своей странице он опубликовал фотографии разбитых плит, которые повесили на стенах здания, ставшего огневой точкой для советских солдат под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина.

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«Это уже четвертый акт вандализма на этом военно-историческом объекте. В июне минувшего года поисковое движение Молдавии в очередной раз восстановило их после разрушения в ноябре 2019 года», — написал Петрович.

Он добавил, что на место прибыли сотрудники МВД и представители руководства села. По факту вандализма правоохранители завели уголовное дело.

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