Вандалы в Болгарии осквернили братскую могилу советских солдат

С монумента сбили советскую символику. Также повредили скульптуры солдат.

В российском посольстве инцидент назвали кощунственным актом и потребовали наказать виновных. Также от местных властей ждут восстановления мемориала к дню 75-летия Победы.

«Что-то частенько такие новости из Болгарии стали приходить», — процитировал «Царьград» telegram-канал «Голос Мордора».

Братская могила располагается в софийском квартале Лозенец. Здесь похоронены 154 офицера и солдата Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны скончались в госпиталях Софии.