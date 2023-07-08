Мир 08 июля 2023, 17:23 Вандалы сожгли чудотворную икону в Волынской области Украины УПЦ: неизвестные сожгли икону Богородицы «Будятичевская» в Волынской области Украины Українська Православна Церква

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В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Божией Матери «Будятичевская». Об этом сообщили на сайте Украинской православной церкви.

«В ночь с 6 на 7 июля неизвестные <…> совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области», — рассказали в УПЦ.

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Вандалы сожгли чудотворную икону вместе с молитвой, которая крепилась рядом. Злоумышленники уничтожили и входную дверь, расположенную возле источника.

Священные места Владимиро-Волынской епархии ранее уже подвергались нападениям безбожников. Вандалы разбивали окна в часовне, а также совершали другие акты кощунства.

В конце июня раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области. Это произошло в селе Перегонка Ярмолинецкого благочиния.

В конце мая полицейские захватили храм в Киевской области, в селе Черняхов.