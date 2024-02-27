Мир 27 февраля 2024, 00:22 Вандалы разрезали флаги Украины на мемориале напротив мэрии Днепропетровска РИА «Новости»

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Созданный в честь погибших украинских военных мемориал напротив мэрии Днепропетровска второй раз за 10 дней подвергся атаке неизвестных. Вандалы разрезали развешанные вдоль аллеи украинские флаги и повредили вывешенный баннер. Об этом на своей странице в Facebook* сообщила организатор памятной аллеи Елена Мосийчук.

Она подчеркнула, что стала свидетелем последствий очередного надругательства уже во второй раз за последние полторы недели. Женщина добавила, что при желании правоохранительные органы легко могут установить личности хулиганов, так как площадь перед зданием мэрии вся завешана камерами наблюдения.

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«Местные власти никак не реагируют. Можно сделать вывод, что в мэрии знают, кто этим занимается, поэтому никому не дают видео с камер», — написала Мосейчук.

Автор сообщения опубликовала на видео, на котором виден разрезанный поперек государственный флаг. Женщина призвала Службу безопасности и киберполицию найти вандалов, которые осквернили мемориал.

Пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции в комментарии журналистам украинского телеканала «Общественное» заявил, что следователи сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства за надругательство над государственными символами. Максимальный срок наказания для вандалов составит до трех лет лишения свободы.

Неизвестные вандалы разбили обелиск на на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского в Кишиневе, погибшего во время освобождения Молдавии от фашистских войск в 1944 году.

История возмутила главу Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело и при взаимодействии с МИД установить все обстоятельства акта вандализма.

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