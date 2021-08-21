Вандалы разбили памятную плиту в честь советских героев-десантников в Молдавии

Вандалы осквернили мемориал советским десантникам, установленный неподалеку от села Корпач на севере Молдавии. Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Нападению подвергся памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии. Эта дивизия первой вышла на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, написал Петрович на своей странице в Facebook.

Тут же он опубликовал фото разбитого мемориала. На снимках можно видеть, что у памятной доски отбит левый нижний угол.

По словам Петровича, этот памятник уже атаковали вандалы в 2018 году. Тогда его облили краской. За три года виновников так и не нашли.

В посольстве РФ ранее не раз сообщали об участившихся случаях осквернения или разрушения памятников советским солдатам в Молдавии. На эту проблему также неоднократно указывали в МИД РФ после случаев вандализма в других странах.