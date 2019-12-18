Вандалы разбили памятник Горькому в Харькове
В Харькове вандалы разбили монумент классика советской литературы Максима Горького. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал областного управления Национальной полиции Украины.
По данным издания, неизвестные повредили памятник писателю, который установлен на проспекте Новобаварский. Работник коммунального предприятия нашел осколки скульптуры во время утреннего обхода территории. Стражи правопорядка выехали на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются.