Вандалы разбили памятник Горькому в Харькове

По данным издания, неизвестные повредили памятник писателю, который установлен на проспекте Новобаварский. Работник коммунального предприятия нашел осколки скульптуры во время утреннего обхода территории. Стражи правопорядка выехали на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются.