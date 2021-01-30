Вандалы пририсовали маску 500-летнему «Длинному человеку из Уилмингтона»

Неизвестные пририсовали маску на 70-метровом геоглифе «Длинный человек из Уилмингтона». Британские правоохранители ищут того, кто это сделал.

«Во вторник, 26 января, было обнаружено, что у всемирно известного „Длинного человека из Уилмингтона“, 70-метровой фигуры, изначально вырезанной в меловых породах холма между Истборном и Льюисом, на лице нарисована маска», — рассказали полицейские.

Они уточнили, что геоглиф имеет историческое значение и поэтому охраняется законодательством. Они назвали выходку нанесением ущерба и оскорблением для людей, которые стараются сохранить наследие. Представитель полиции Тома Картер предположил, что это могла быть неуместная шутка.

Геоглиф выглядит как силуэт человека с длинными палками. Сначала ученые полагали, что он относится к эпохе неолита. Позже стало известно, что ему, скорее всего, около 500 лет.

Ранее якутские ученые обнаружили хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога. Он жил на этой территории 20 тысяч лет назад. Животное показали публике. Обычно исследователи находят лишь кости, но в этот раз удалось обнаружить экземпляр, который хорошо сохранился.