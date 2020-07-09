Вандалы подожгли статую Мелании Трамп в Словении

Неизвестные решили сжечь деревянную скульптуру первой леди США Мелании Трамп в Словении. Статую потушили, но все же убрали с постамента.

Разработавший концепцию скульптуры художник Брэд Дауни рассказал, что о поджоге статуи ему сообщили 5 июля полицейские. Вандалы подожгли деревянную фигуру в ночь на 4 июля, когда жители США праздновали День независимости, пишет Reuters.

«Я хочу знать, зачем они это сделали», — заявил Дауни.

После случившегося статую с постамента убрали. Она появилась на берегу реки Савы, рядом с городом Севницы, в 2019 году. Именно в этом населенном пункте родилась супруга американского лидера Мелания Трамп.

Художник придумал дизайн скульптуры, а изготовил ее один из местных мастеров. В качестве инструмента умелец использовал бензопилу. Меланию решили изобразить в голубом платье. В этом наряде она была на церемонии инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Это уже не первый случай поджога подобной статуи в Словении. В январе 2019 года деревянную скульптуру под названием «Памятник Дональду Трампу» попытались сжечь в Моравце.