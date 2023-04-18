Мир 18 апреля 2023, 22:27 Вандалы перед Пасхой осквернили храм УПЦ на западе Украины Сайт УПЦ: на Украине в селе Бродок неизвестные осквернили храм перед Пасхой РИА «Новости»

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Накануне пасхальных богослужений неизвестные осквернили храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области на западе Украины. Об этом сообщили на сайте УПЦ.

Отмечается, что злоумышленники исписали стены церкви оскорбительными надписями в адрес священников и верующих. Представители храма обратились в полицию в связи с этим происшествием, но правоохранителям пока не удалось разыскать хулиганов.

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Ситуация вокруг УПЦ на Украине обостряется с каждым днем. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватывают храмы, местные власти лишают церкви УПЦ права аренды земли под храмами, устраивают проверки и обыски, против церковнослужителей заводят уголовные дела.

На прошлой неделе, 12 апреля, суд на два месяца отправил под домашний арест митрополита Черкасской епархии УПЦ. Его обвинили в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий российских властей.

Доходит дело и до рукоприкладства. Неделю назад группа неизвестных избила епископа Коломыйского и Ивано-Франковского УПЦ Никиту.