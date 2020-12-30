Вандалы осквернили Вечный огонь в Белграде

Российское посольство в Сербии сообщило об осквернении памятника воинам-освободителям «Вечный огонь». Его недавно открыл в Белграде.

Дипломаты назвали произошедшее «варварским осквернением».

«Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер», — заявили в диппредставительстве РФ (цитата по РИА «Новости»).

В российском посольстве не исключили, что «трусливое преступление маргиналы-отщепенцы» совершили «по указке извне» и в скором времени они понесут наказание. Дипломаты подчеркнули, что их долг — «чтить память героических предков», которые отдали свои жизни «от человеконенавистнической идеологии нацизма».

Руководство, правоохранительные органы Сербии, власти города быстро отреагировали на случившееся, уточнил RT. Представители РФ в этой стране добавили, что и дальше будут защищать «антифашистские ценности от любых посягательств» и буду уделять пристальное внимание военно-мемориальной и поисковой работе.

«Рады, что в этом нас всемерно поддерживает сербская общественность», — подчеркнули дипломаты.

Неизвестные в ночь на 30 декабря залили Вечный огонь в Белграде краской, а на монументе оставили оскорбительные надписи. В посольстве выразили уверенность, что совместными усилиями сербской и российской сторон памятник в ближайшее время полностью восстановят.