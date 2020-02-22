Вандалы осквернили стелу в честь освобождения Одессы

Стелу «Крылья Победы» установили в Одессе в честь освобождения города от фашистов. Неизвестные разрисовали мемориал и убежали. Местная полиция начала проводить проверку.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя нацполиции, мемориал находится на площади 10-го Апреля. Он состоит из высокой белой стелы и гранитных тумб с именами освободителей. Вандалы разрисовали разноцветными красками как раз эти самые тумбы.

После инцидента полиция начала проверку и розыск вандалов.

Стелу в Одессе отреставрировали в начале 2019 года. Весь ремонт обошелся властям города в сумму более трех миллионов гривен (более семи миллионов рублей). Появился мемориал на площади в 1984 году. Его возвели в честь 40-летия освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Город освободили 10 апреля 1994-го бойцы третьего Украинского фронта.

Это далеко не первый случай, когда на Украине оскверняют советские памятники или решают их убрать вовсе. В начале февраля Минкульт страны не признал памятником бюст Жукова. Бюст советского военачальника потребовали снести снести. Тогда же в Одессе исчез последний барельеф Жукову.

В конце января вандалы положили взгляд на памятник жертвам холокоста в Кривом Роге. Монумет был рядом с домом родителей президента Украины Владимира Зеленского. Неизвестные закрасили надписи на памятнике красной краской.