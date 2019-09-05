Вандалы осквернили советский мемориал на Украине
Неизвестные разрисовали советский мемориал, который расположен на холме Славы во Львове на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции области.
Оскверненный мемориал выполнен в виде ордена Великой Отечественной войны.
«В Шевченковский отдел полиции сегодня, 5 сентября, около 8:00 поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — сказано в сообщении.
Согласно данным «Газеты.ru», правоохранители не стали уточнять, какие именно надписи были нанесены на мемориал. По факту вандализма проводят проверку.