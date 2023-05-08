Мир 08 мая 2023, 17:53 Вандалы осквернили православную часовню на кладбище Вашингтона Протоиерей собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне заявил о нападении вандалов на часовню РИА «Новости»

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Часовня Русской православной церкви на кладбище Рок-Крик подверглась нападению вандалов. Подробности в беседе с РИА «Новости» рассказал настоятель собора Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов.

Священник пояснил, что неизвестные проникли в часовню через взломанные двери. Оказавшись внутри, они разбили окна и разбросали церковную утварь.

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«Самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие», — заявил протоиерей Потапов.

Он не исключил, что нападение могло стать преступлением на почве ненависти. Окончательную версию должна выдвинуть полиция, куда священник намерен обратиться в ближайшее время.

Православную часовню на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне построили в 2005 году при соборе Святого Иоанна Предтечи. Фрески внутри помещения выполнил иконописец Александр Соколов.