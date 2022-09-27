Вандалы осквернили памятник красноармейцам в чешском городе Оломоуц | 360°

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Вандалы осквернили памятник красноармейцам в чешском городе Оломоуц

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Полицейские Чехии разыскивают неизвестных, осквернивших памятник красноармейцам в городе Оломоуц. Об этом написала газета Pravo.

Сообщается, что нарушители распрыскали из аэрозольного баллончика краску на монумент, рассказал сайт kp.ru.

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Памятник красноармейцам в Оломоуце — один из первых монументов, который был возведен в Чехословакии сразу после окончания Второй мировой войны.

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