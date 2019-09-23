Вандалы осквернили могилы погибших в Донбассе

По данным издания, речь идет о захоронениях, которые находятся в городе Мены (Черниговская область). Вандалы зарисовали белой краской лица участников боевых действий. Местный градоначальник Геннадий Примаков обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей.

«Считаю, что правоохранительные органы должны приложить максимальные усилия в поисках преступников, которые должны понести соответствующее наказание», — в свою очередь обозначила глава ведомства Оксана Коляда.