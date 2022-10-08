Вандалы снова осквернили мемориал советским воинам в Литве | 360°

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Вандалы снова осквернили мемориал советским воинам в Литве

Полиция Литвы: вандалы в Вильнюсе осквернили памятник павшим в Великой Отечественной

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Вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Об этом сообщил департамент полиции страны, передал ТАСС.

Мемориал на Антакальнисском кладбище — крупнейший в Литве, там захоронены более трех тысяч солдат Красной армии

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«Сотрудники полиции анализируют собранную информацию об акте вандализма», — говорится в сообщении.

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На шести гранитных стелах нацарапали надпись: «Предателям в Литве не место». В среду там же черной краской написали слово, обозначающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

На следующей неделе стелы закроют тканью, и на мемориале установят видеокамеру. Власти вообще собираются демонтировать мемориал, изначально они обещались сделать это до 1 ноября.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европе надо выстроить «систему устрашения России». По его словам, надо сделать так, чтобы у России не возникало желания проверить их «возможность отвечать».

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