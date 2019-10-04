Вандалы осквернили мемориал Махатмы Ганди и украли его прах

Неизвестные украли из мемориала в Индии прах Махатмы Ганди. Это произошло в день празднования 150-летия лидера индийского национально-освободительного движения.

Пропажу обнаружил смотритель мемориала в штате Мадхья-Прадеш Мангалдип Тивари, сообщил телеканал BBC. На входе в здание вандалы написали «предатель нации».

Глава местного совета Гурмит Сингх призвал полицию принять все необходимые меры для того, чтобы найти похитивших прах Ганди.

«Это безумие должно прекратиться. Полиция должна проверить камеры видеонаблюдения, установленные внутри мемориала», — сказал он.

В беседе с журналом India Today Сингх предположил, что к случившемуся причастны те, кто разделяет убеждения националиста-радикала Натхурама Годзе, убийцы Ганди.

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Ганди убили 30 января 1948 года. Останки идеолога кремировали, а прах разделили на несколько частей. Одна из них находилась в штате Мадхья-Прадеш.

Мохандас Карамчанд Ганди возглавлял национально-освободительное движение Индии, боролся за независимость индийцев, придерживался принципа непротивления злу насилием. Миллионы индийцев вдохновились во время его мирных маршей и акций неповиновения на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства. Большинство жителей страны до сих пор считают Ганди «отцом нации».