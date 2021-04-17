Вандалы осквернили главный католический собор Тулузы

Вандалы нанесли антихристианские и антисемитские надписи на стены базилики Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и нескольких домов в Тулузе на юге Франции. Об этом в Twitter написала местная епархия.

«Сатана возвращается», «Вы — предатели» — такие надписи ярко-красного цвета нанесены на колонны и стены у входа в собор.

Той же краской сделаны надписи и на стенах домов на одной из ближайших улиц, расположенной недалеко от центра города.

«Мы опечалены и скорбим в связи с тем, что появились оскорбительные надписи на здании этой великолепной церкви романского стиля, внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО», — отметила католическая епархия.

Мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк осудил «постыдный акт», направленный против мирной католической общины и против «самого прекрасного объекта культурного и исторического наследия города».

«Позор тем, кто как поступил!» — заявил он.

Мудэнк напомнил, что Тулуза — город, открытый разным культурам, город культурного разнообразия, чем он по праву гордится. Поэтому «выходки, подобные совершенным минувшей ночью, не смогут поколебать наших гуманитарных ценностей», добавил мэр.