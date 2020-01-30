Вандалы из Болгарии осквернили памятник в честь советского солдата-освободителя
Злоумышленники разрисовали памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдив. Монумент на холме Бунарджик соорудили в память советским солдатам-освободителям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей администрации района.
Вандалы сделали на памятнике красные надписи «Мы не забыли» и «Не простим».
По информации сайта RT, в настоящее время проводятся работы по очистке памятника. Местные власти решили установить камеры видеонаблюдения на территории монумента.