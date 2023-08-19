19 августа 2023, 02:47
Вандалу предъявили обвинение после попытки разбить икону в киевском храме
Адвокат Чекман: дело возбудили за попытку разбить икону в храме Киево-Печерской лавры
Вандалу, пытавшемуся разбить икону Спасителя во время божественной литургии в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом адвокат Никита Чекман сообщил в Telegram-канале.
«Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. За надругательство над иконой злоумышленник должен понести наказание в соответствии с законом», — написал он.
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Чекман также уточнил, сотрудники Национальной полиции уже начали досудебное расследование. Монастырь в данном уголовном производстве признали потерпевшим.
Неизвестный зашел в киевский храм Преподобного Агапита Печерского и несколько раз ударил камнем по иконе Спасителя. Верующие остановили мужчину до приезда правоохранителей. На месте происшествия работали представители следственно-оперативной группы. Они записали показания очевидцев и приняли заявление о происшествии.
Киев
Украина
Полиция
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