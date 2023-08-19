Мир 19 августа 2023, 02:47 Вандалу предъявили обвинение после попытки разбить икону в киевском храме Адвокат Чекман: дело возбудили за попытку разбить икону в храме Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вандалу, пытавшемуся разбить икону Спасителя во время божественной литургии в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом адвокат Никита Чекман сообщил в Telegram-канале.

«Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. За надругательство над иконой злоумышленник должен понести наказание в соответствии с законом», — написал он.

Реклама

Чекман также уточнил, сотрудники Национальной полиции уже начали досудебное расследование. Монастырь в данном уголовном производстве признали потерпевшим.

Неизвестный зашел в киевский храм Преподобного Агапита Печерского и несколько раз ударил камнем по иконе Спасителя. Верующие остановили мужчину до приезда правоохранителей. На месте происшествия работали представители следственно-оперативной группы. Они записали показания очевидцев и приняли заявление о происшествии.