Мир 13 августа 2023, 10:17 Вандал ударил камнем по иконе во время литургии в храме Киево-Печерской лавры УПЦ: вандал попытался разбить камнем икону в храме Киево-Печерской лавры Украинская православная церковь

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Неизвестный попытался разбить икону в киевском храме Преподобного Агапита Печерского, сообщил Telegram-канал Украинской православной церкви. Вандал вошел в храм прямо во время литургии и два раза ударил по иконе Спасителя камнем.

Мужчину остановили верующие, а затем задержали приехавшие правоохранители. На место вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские записали показания очевидцев и приняли заявление о происшествии.

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В июле УПЦ также сообщала, что неизвестные сожгли чудотворную икону Божией Матери «Будятичевская» вместе с крепившейся рядом молитвой. Это произошло в храме в Волынской области. Злоумышленники также уничтожили входную дверь.

А летом 2022 года трое мужчин и девушка устроили стрельбу из автомата возле московского храма Успения Пресвятой Богородицы. После трех выстрелов компания скрылась. Очевидцы обо всем рассказали правоохранителям. Полицейские объявили стрелков в розыск.