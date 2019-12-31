Вандал повредил картину Пикассо «Бюст женщины» в Лондоне

Вандал с ножом повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», выставленную в Лондонском музее. Это произошло в субботу, 28 декабря, но о происшествии стало известно только сейчас. Стоимость картины оценивают в 20 миллионов фунтов стерлингов. Вандала задержали.

Картина 1944 года была выставлена в галерее Tate Modern. Как именно нападавший повредил картину, власти уточнять не стали. Журналисты британского телеканала ITV предположили, что шедевр изрезали ножом.

Картину сняли с показа. Сотрудники галереи сейчас оценивают возможный нанесенный произведению искусства ущерб.

«Следователи, расследующие инцидент с причинением ущерба в Tate Modern в субботу, предъявили обвинение мужчине. В причинении ущерба обвинен 20-летний Шакил Мэсси с северо-запада Лондона», — заявил телеканалу официальный представитель лондонской полиции.

Предварительное слушание по этому делу назначено на 20 января. Это время вандал проведет за решеткой.