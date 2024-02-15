Мир 15 февраля 2024, 19:51 «Вам хоть миллион „хаймарсов“ дай». В «Азове» назвали главную ошибку командования ВСУ Украинский майор Кротевич: главная ошибка ВСУ — попытка биться лоб в лоб Attila Husejnow / Global Look Press

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Командование ВСУ постоянно допускает одну и ту же ошибку, пытаясь противостоять российским силам лоб в лоб. Такое мнение высказал майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич, сообщило местное издание «Страна».

По мнению Кротевича, тактика, заключающаяся в лобовых атаках, не приносит ВСУ никаких успехов.

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«Нельзя биться лоб в лоб с армией России — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — поинтересовался он.

Помимо этого, «азовец»* высказал уверенность, что украинской армии никак не поможет добиться желаемых результатов оружие, поставляемое странами Запада. А причина этого — в некомпетентности руководства страны и вооруженных сил.

«Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион „хаймарсов“ дай — важно, как вы будете их использовать» — подчеркнул он.

Несколькими днями ранее в соцсети X появились фото поврежденных в боевых действиях американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отправленных на ремонт в США.

На фото, которые выложил один из блогеров, видны видеть отверстия, помеченные на корпусе техники. В Соединенные Штаты установки РСЗО доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.