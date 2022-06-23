Продолжая вводить санкции власти США поставят под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом предупредил в своей статье политический аналитик, колумнист The Hill Марк Джоффе.

Он отметил, что штаты часто реагируют на негативные события, вводя экономические ограничения. Это удобно, так как их легко принять, они почти не влияют на бюджет и не приводят к гибели солдат. Однако ожидаемого эффекта тоже не приносят, а вдобавок могут плохо сказаться на экономике самих США в будущем.

Накопленный вес экономических санкций, которые легко вводятся, но редко отменяются, может в конечном итоге поставить под угрозу роль доллара как мировой резервной валюты, что затруднит федеральному правительству финансирование растущего долга страны

Нет оснований полагать, что нынешние санкции против России будут иметь эффект. Курс рубля восстановился, страна нашла новых покупателей энергоресурсов. В долгосрочной перспективе, если банки, компании и страны сочтут режим санкций США слишком обременительным, они начнут искать альтернативы международной платежной системе, основанной на долларах.

Госдолг США превышает 30 триллионов долларов, и если больше стран увидят необходимость обойти долларовую систему и смогут найти разумные альтернативы, например, бартер, повысятся процентные ставки и «федеральный бюджет станет более напряженным», отметил автор статьи.