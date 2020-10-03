Валютный рынок Forex сравнили с казино в России

Валютный рынок Forex не подходит инвесторам, которые хотят заработать. Это место идеально для ищущих адреналин игроков. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит», — приводит ТАСС слова Швецова.

Зампред ЦБ РФ во время онлайн-конференции посоветовал держаться от Forex подальше тем, кто действительно хочет заработать. Швецов прокомментировал и деятельность Forex-дилеров, которые предлагают бесплатное обучение. Он подчеркнул, что лишних знаний не бывает. Главное, чтобы они приносили пользу.

В конце июля в пресс-службе регулятора сообщили о росте количества рекламы нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex. В интернете много предложений помощи по возврату денег пострадавшим от мошеннических действий. В реальности это двойной обман, так как вернуть перечисленные Forex-дилерам деньги нереально.