Иностранные журналисты осудили листовки с «лицами российской пропаганды» в ПАСЕ Подробнее

Российские власти многократно опровергали обвинения Запада во влиянии на выборы. Тем не менее в Европарламенте продолжают критиковать Москву за финансирование избирательных кампаний в Европе и США. Число случаев «дезинформации» из российских источников с января якобы увеличилось как минимум вдвое по сравнению с тем же периодом 2018 года. Из-за этого европейские политики обеспокоены «опасной российской пропагандой». В связи с этим они призывают Еврокомиссию и Евросовет разработать эффективную стратегию по противодействию ей.

Подобными заявлениями Евросоюз пытается обвинить Россию во всех внутренних кризисах. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Очевидно, что антироссийский тренд — долгосрочный. <…> Нашу страну пытаются дискредитировать, представить в качестве силы, которая якобы старается подорвать благополучие Европы. И никаких вопросов по поводу аргументов никто не задает», — отметил он.

Такого же мнения придерживается профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. Он уверен, что ЕС пытается уйти от решения собственных проблем, перекладывая вину на внешние факторы.

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«Это происходит в попытке доказать, что причины разрухи в ЕС — не внутренние противоречия, а внешние вмешательства… Если присмотреться к каждой стране, видны внутренние кризисы… Слишком много проблем, с которым нужно разбираться самостоятельно. Но вместо этого ищется враг — например, в виде Sputnik и RT», — рассказал эксперт.

Однако никто не приводит никаких аргументов. По мнению Матвейчева, желание переваливать проблемы с больной головы на здоровую ничем хорошим не кончится. Неадекватные решения еще никому не помогали, добавил он.