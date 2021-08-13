«Вали в Африку». Олимпийский чемпион из Украины рассказал о нападении в центре Киева

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк рассказал, что на него попытались напасть неизвестные в центре Киева. На своей странице в Facebook он написал, что некая компания явно пыталась вызвать его на открытый конфликт.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «Черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «Вали в Африку!» — написал Беленюк.

Судя по всему, все дело в необычной внешности Беленюка. Его отец родом из Руанды, он работал на Украине летчиком. Когда мама будущего спортсмена была беременна, на родине отца началась война. Он отправился туда и вскоре погиб.

Недавно Беленюк появился в российском сегменте интернета. Телеведущая Ольга Скабеева 12 августа опубликовала совместное фото с прославленным украинским спортсменом. Сам он позже рассказал, что вообще не в курсе никаких политических событий в России, и кто такая ведущая Скабеева, он даже не знает. Но что касается политики на самой Украине, в ней Беленюк явно разбирается — он является членом депутатской фракции партии «Слуга народа».

На Олимпийских играх в Токио Жан Беленюк стал первым украинцем, которому удалось выиграть золотую медаль. Он победил в финале по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. На Олимпиаде 2016 года Беленюк взял серебро, он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.