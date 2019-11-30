Валерий Селезнев оценил план внесения в Раду проекта о запрете прямых закупок российского газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отреагировал на предложение «Европейской солидарности».

«Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит абсолютно логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог. Россия всегда была за конструктивность. Также абсолютно понятны и те условия, которые необходимы и достаточны для того, чтобы восстановить в полной мере транзит через украинскую ГТС», —пояснил депутат.

Он указал, что данные заявления украинской стороны могут иметь две цели. Во-первых, продемонстрировать ЕС, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией». Во-вторых, это может быть своего рода объяснением для украинских граждан.

«Тем, кто принимает в этих переговорах непосредственное участие, истинные причины ясны. Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — подытожил Селезнев.